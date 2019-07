Manchester United, Solskjaer: «Pogba? Non abbiamo bisogno di vendere»

«Siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere». Ole Gunnar Solskjaer si esprime così sul possibile addio di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è nel mirino di Juventus e Real Madrid e il suo agente Mino Raiola si è detto fiducioso di trovare presto «una soluzione soddisfacente per tutte le parti». Ma nella prima conferenza stampa della pre-season a Perth, in Australia, il tecnico dei 'Red Devils' ha sottolineato di fare ancora affidamento su Pogba. «È un grande professionista, non ha mai avuto problemi e ha un cuore d'oro. Paul non si è mai tirato fuori dalla squadra, ha sempre dato il massimo e non posso dire altro, se non che gli agenti parlano tutto il tempo», ha evidenziato Solskjaer. «Non posso stare seduto qui a parlare di Paul e di ciò che gli agenti dicono, lui ha ancora un paio d'anni di contratto e per quanto ne so non abbiamo ricevuto alcuna offerta, né per Pogba né per altri giocatori», ha proseguito l'allenatore. «Noi -ha rimarcato- siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere e non dobbiamo pagare un giocare più del dovuto. Servono i giocatori giusti al prezzo giusto perché se si guarda alla rosa attuale abbiamo tanta qualità».

