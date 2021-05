Europa League, Solskjaer alla vigilia della finale: «Mi fido dei miei giocatori: vogliamo vincere»

Il ct del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oggi ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Uefa Europa League, che i Red Devils si giocheranno domani con il Villareal. A proposito delle condizioni fisiche di Harry Maguire, il tecnico norvegese non ha escluso che il capitano possa scendere in campo, ma ha anche aggiunto che potrebbe non giocare di giocare dal 1'.

Il capitano

«Harry (Maguire ndr) si allenerà su e giù, separatamente, per la linea laterale, e probabilmente cercherà di unirsi agli altri ragazzi. Ci godremo l'ultima sessione di allenamento e domani la squadra sarà pronta per scendere in campo». A proposito di Maguire, nel corso della conferenza stampa ha preso la parola anche il difensore Luke Shaw: «Harry è qui, e ha viaggiato con noi: vediamo come va. Noi speriamo che sia disponibile».

La squadra

«Quando si vince (una coppa ndr.) possono succedere due cose: o ti senti appagato e ti rilassi, oppure vuoi sempre di più. La squadra, i giocatori, hanno lavorato duramente nell'ultimo anno e mezzo e ora proveranno a godersi una partita così importante. Mi fido di loro, e credo che ormai siano pronti. Ho visto crescere dentro di loro un senso di fiducia e di resilienza».

Favoriti?

«Vogliamo vincere, ci aspettiamo di vincere proprio perché il cammino è stato lungo. Se siamo noi, i favorit? Diciamo che quando si è in finale, le condizioni sono sempre al 50% per entrambe le squadre e può succedere di tutto».

