11 Marzo 2021

di Salvatore Riggio

(Lettura 2 minuti)







PAGELLE MANCHESTER UNITED

HENDERSON 6

Tre tiri deboli, ma lui c’è.

WAN BISSAKA 6

Nel primo tempo appare in difficoltà, ma si riprende nella ripresa.

BAILY 5.5

Sbaglia un po’ troppo.

MAGUIRE 5.5

Mezzo voto in meno per il gol sbagliato a un centimetro dalla linea di porta.

ALEX TELLES 6

Quando si fa vedere in avanti, impegna Calabria.

MCTOMINAY 5.5

Graziato dall’arbitro a 7’ dalla fine.

MATIC 6.5

Cresce molto nella ripresa e il gioco dello United ne risente in meglio.

JAMES 5

Si divora il possibile raddoppio.

BRUNO FERNANDES 7

Il solito genio in mezzo al campo. Da una sua invenzione arriva il gol del vantaggio.

MARTIAL 5

In campo per 45’, ma non si vede. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo.

GREENWOOD 6

Si fa vedere al 70’ con un ottimo assist per James.

DIALLO 7

Gli bastano cinque minuti per segnare.

SOLSKJAER 6.5

Quella di mandare subito in campo Diallo in avvio di ripresa è un’intuizione che si rivela decisiva.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 5.5

Uscita a vuoto su un colpo di testa di Bruno Fernandes (quando viene graziato poi da Maguire) e sul gol di Diallo è troppo avanti.

CALABRIA 6

Qualche buco difensivo, ma non si ferma mai.

KJAER 7.5

In difesa è quello che copre meglio. E firma un pareggio importantissimo.

TOMORI 5.5

Diallo gli scappa via. Errore decisivo.

DIOGO DALOT 5.5

Anche lui sorpreso dall’inserimento di Diallo.

MEITE 6.5

Buona lotta in mezzo al campo.

KESSIE 7.5

Per il Milan fa tutto lui. Realizza un gran gol ma il Var lo annulla per fuorigioco.

SAELEMAEKERS 6

Si fa vedere in attacco con due conclusioni.

BRAHIM DIAZ 6

Aiuta molto in fase difensiva.

KRUNIC 6

Si propone spesso e aiuta molto.

RAFAEL LEAO 6

Nel ruolo di centravanti non riesce a essere decisivo, ma si guadagna la sufficienza conquistando l’ultimo corner, quello decisivo.

CASTILLEJO 5.5

Lui si vede poco in fase offensiva.

TONALI 6

Cerca di dare il suo contributo.

PIOLI 7

Il suo Milan gioca con coraggio e pareggia all’Old Trafford con tante assenze.