United-City 0-2, i Red Devils cadono anche nel derby. I fischi dell'Old Trafford alla squadra di Cristiano Ronaldo

Il pareggio in extremis contro l'Atalanta firmato dal solito Cristiano Ronaldo e, prima, la vittoria per 3-0 in casa del Tottenham (quella che è costata la panchina all'allenatore degli Spurs, poi sostituito dal "nostro" Antonio Conte) sono stati spazzati via, almeno per i tifosi del Manchester United, dalla sconfitta nel derby contro il City di Pep Guardiola.

Ed è effettivamente è bastato solo un tempo ai Citizens per mettere le mani nella stracittadina: l'autogol di Bailly al 7' e la rete di Bernardo Silva al 46' hanno portato gli ospiti a quota 23 punti in classifica, ma hanno "regalato", si fa per dire, i fischi dell'Old Trafford ai Red Devils, partiti veramente male e salvati solo da David de Gea che qualche colpa sul secondo gol ce l'ha eccome.

Il tempo di Ole Gunnar Solskjaer come allenatore del Manchester United potrebbe essere finito, tuonano dai tabloid inglesi, anche perché il secondo posto dei rivali cittadini è lontano di sei lunghezze in termini di punti e tre posti nella classifica della Premier League (con tutte le partite ancora da giocare, per altro). Chi lo sostituirà, però?