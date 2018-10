​Manchester United-Juventus, le pagelle: Ronaldo, giocate di classe

Ultimo aggiornamento: 23:35

Szczesny 6 Nessun pericolo nel primo tempo, nella ripresa bravo e fortunato sul palo – schiena – fuori di Pogba.Cancelo 6,5 Gioca stabilmente nella metà campo dello United, corsa, tecnica e lucidità al servizio della squadra. (42’ st Douglas Costa ng)Bonucci 7 A inizio ripresa salva la Juve con una scivolata provvidenziale su Martial, Lukaku non vede mai la porta.Chiellini 7 Domina di fisico ed esperienza, annulla gli attaccanti di Mou.Alex Sandro 6 Spadroneggia quando attacca, fatica un po’ di più quando viene puntato da Young.Bentancur 6 Personalità e intelligenza tattica rare per un 21enne, peccato per un finale in calo e l’errore che regala a Pogba la palla del palo.Pjanic 6 Nessun errore ma pochi guizzi, è sempre nel vivo dell’azione ma col freno a mano tirato.Matuidi 6,5 Senza Mandzukic tocca a lui garantire equilibrio, corre, lotta e si fa sentire anche fisicamente.Cuadrado 6,5 Le ripartenze della Juve passano tutte da lui, è l’uomo dell’ultimo passaggio, entra nell’azione dell’1-0. (36’ st Barzagli ng)Dybala 7 Dopo la tripletta contro lo Young Boys ci prende gusto e battezza le 150 partite in bianconero con il gol partita. Scintille con Allegri al momento della sostituzione. (33’ st Bernardeschi ng)Ronaldo 6,5 Torna dove ha alzato 9 trofei e segnato 118 gol. Giocate di classe, il cross che innesca Dybala per l’1-0 e una punizione velenosa. Nella ripresa un miracolo di De Gea gli nega la gioia del gol.Allegri 7 Di certo non si presenta a Old Trafford per difendersi con Cuadrado, Dybala e Ronaldo titolari. Sceglie una Juve offensiva e vince il duello con Mou, dalla sua parte ha una panchina decisamente superiore a quella dello United. Nona qualificazione consecutive alle fasi ad eliminazione diretta di Champions.