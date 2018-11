Man United-Juve, le pagelle: Bonucci si addormenta

Ultimo aggiornamento: 23:43

Szczesny 5,5Punizione di Mata imparabile, esce male in occasione del 2-1, si riscatta con una paratona su Rashford nel finaleDe Sciglio 6,5Controlla Martial, lucido in fase offensiva e puntuale in difesa(38’ st Barzagli ng)Bonucci 6Suo l’assist per il vantaggio di Ronaldo, si addormenta nell’azione del 2-1 dello United perdendo PogbaChiellini 6,5Svetta contro il tridente inglese, doppio intervento su Lingard e Sanchez di rara ruvidità ed efficacia, non ha colpe specifiche sui gol subìti.Alex Sandro 5Buona partita macchiata dall’errore sul gol del vantaggio inglese; è l’ultimo a toccare la palla del 2-1Cuadrado 5Propositivo e vivace, ha sui piedi il pallone del KO ma spara alle stelle. E quando la partita si mette male non incide(46’ st Mandzukic ng)Khedira 6,5Un palo pieno su una girata al volo, rientro positivo e autonomia di un’ora.(16’ st Matuidi 5 Commette il fallo su Pogba per la punizione del pareggio di Mata)Pjanic 6Più dinamico delle ultime partite, lanci e lampi di classe, ma non chiude la partita.Bentancur 6In crescita costante e ormai titolare nel centrocampo di Allegri, in partita fino all’ultimoRonaldo 7Gol capolavoro, botta a 93 km/h a fil di palo, ma avrebbe preferito uno 0-0Dybala 6Una traversa su tiro a giro sullo 0-0, sgusciante e incisivo anche senza segnareAllegri 5,5Ottima lettura della partita, con De Sciglio e Cuadrado, meno la gestione: l’ingresso in campo diMatuidi - che atterra Pogba al limite per la punizione di Mata - è decisivo in negativo.