Manchester United eliminato dal Lipsia, era sotto 3-0. Spettacolo Siviglia

Nel gruppo F, della Lazio, Zenit-Borussia 1-2: 16’ Driussi (Z), st 23’ Piszczek, 33’ Witsel.

Classifica: Borussia Dortmund 13, Lazio 10; Bruges 8, Zenit 1.

I tedeschi rimontano e si aggiudicano il girone. Il vantaggio russo è assist di Sutormin e conclusione di Driussi deviata da Hummels, a sorprendere Hitz. Azmoun si vede annullare il raddoppio per fuorigioco, Reus per i gialloneri centra il palo con il destro a giro prima dell’intervallo. Il pareggio è su tiro di Hummels respinto, il tapin è di Piszczek, dopo una corta respinta di Kerzhakov. Nel finale colpisce l’ex Witsel, sinistro nell’angolino basso.

Nel gruppo Juve, Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0: 15’ st Popov.

Classifica: Juventus e Barcellona 15; Dinamo 4; Ferencvaros 1.

Vanno in Europa league gli ucraini, assist aereo di Kedziora e testa di Popov.

Nel girone H, Lipsia-Manchester United 3-2: 2’ Angelino (L), 13’ Haidara (L); st 24’ Kluivert (L), 35’ Bruno Fernandes rig, 37’ Maguire.

Paris Saint Germain-Basaksehir sospesa sullo 0-0 al 16’, terminerà domani dalle 18,55

Classifica: Lipsia 12, Psg e Manchester United 9; Basaksehir 4.

Il Lipsia sfonda sulle fasce, due errori di marcatura su cross sono all’origine del 2-0. Bruno Fernandes coglie la traversa da 20 metri, su punizione, per lo United. Il tris è dell’ex romanista Kluivert in anticipo, su cross dalla sinistra e deviazione di spalla di Nkunku, sbaglia De Gea in uscita, non mette il corpo.

Poi la rimonta inglese, con il rigore per fallo di Konatè e il colpo di testa di Pogba, con deviazione di Maguire. Il pari non arriva e dunque lo United è eliminato, nonostante il 5-0 d’andata, perchè gli scontri diretti lo vedono perdente nei confronti del Psg.

Nel girone E, Rennes-Siviglia 1-3: 32’ Koundè (S), 47’ En-Nesyri (S); st 36’ En-Nesyri (S), 41’ Rutter rig.

Chelsea-Krasnodar 1-1: pt 24’ Cabella (K), 28’ Jorginho rig.

Classifica: Chelsea 14, Siviglia 13; Krasnodar 5; Rennes 1.

Il vantaggio degli andalusi è su esterno destro di controbalzo di Koundè che trova l’angolo. Nel secondo tempo lo splendido colpo di testa di En-Nesyri su cross a rientrare di Oliver Torres. La doppietta arriva su diagonale mancino, poi il rigore per i francesi, fuori da tutto.

I russi del Krasnodar avanzano con l’assist di Claesson, Cabella calcia di destro nell’angolino. Il pari del Chelsea è su rigore, Abraham atterra Kaio e Jorginho trasforma. A metà ripresa Wanderson chiama in causa Kepa, portiere del Chelsea, poi Abraham calcia addosso a Gorodov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA