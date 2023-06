Manchester City-Inter, i nerazzurri a Instabul per la finale di Champions. La probabile formazione

La missione Istanbul è ufficialmente partita per l'Inter. I nerazzurri sono atterrati in serata in Turchia, pronti per iniziare l'avvicinamento alla finale di Champions League di sabato contro il Manchester City di Pep Guardiola. La squadra di Simone Inzaghi si è subito recata nell'hotel del centro di Istanbul scelto come quartier generale, dopo aver svolto ad Appiano Gentile un'ultima seduta di allenamento prima della partenza. Un allenamento che ha regalato ancora segnali positivi al tecnico nerazzurro, che ha praticamente tutti i suoi giocatori a disposizione per la gara di sabato. Dopo Mkhitaryan, infatti, anche Correa oggi ha svolto tutta la seduta insieme ai compagni alla Pinetina e sarà quindi abile e arruolato per la sfida contro il City, dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare.

Manchester City-Inter, le probabili formazioni

Il rientro dell'attaccante argentino tuttavia non dovrebbe aggiungere nuovi dubbi per Inzaghi, visto che l'allenatore interista è alle prese con soli due ballottaggi: quello tra Mkhitaryan e Brozovic a centrocampo e quello tra Dzeko e Lukaku in attacco. Nel primo caso, il regista croato sembra in vantaggio per partire da titolare in mediana insieme a Calhanoglu e Barella, mentre per quanto riguarda il partner di Lautaro Martinez il bosniaco rimane favorito, seppur negli ultimi giorni siano in risalita le quotazioni di Lukaku. Dubbi che Inzaghi si porterà dietro probabilmente fino all'ultimo, seppur la rifinitura di domani potrebbe cambiare le carte in tavola. I nerazzurri testeranno nell'ultimo allenamento il terreno di gioco dello stadio Ataturk dove si giocherà la finale contro il Manchester City.

Una seduta preceduta dalla classica conferenza stampa della vigilia in cui saranno protagonisti lo stesso tecnico e un giocatore. Oltre ai due ballottaggi di cui sopra, per il resto la formazione è praticamente già fatta: davanti a Onana ci saranno in difesa Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre sulle fasce partiranno titolari Dumfries e Dimarco, con Calhanoglu e Barella a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco.

La coreografia interista

Protagonista a Istanbul sarà anche la tifoseria organizzata interista, arrivata in Turchia con una coreografia fatta di 1.500 chili di cartoncini e 12.000 bandierine: sabato si ritroveranno tutti fuori dallo stadio prima della gara (ma alcuni esponenti della Curva Nord entreranno all'Ataturk alle 8 di mattina per la coreografia) per un corteo già definito «onda blu», visto l'invito a vestirsi con magliette blu nell'impianto. Intanto, anche Milano si è colorata di nerazzurro, grazie a un gioco di luci che fino al 10 giugno illuminerà la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più antichi e iconici della città, nella campagna From Milano To The Stars che racconta il percorso di evoluzione dell' Inter dentro e fuori dal campo. Nella capitale turca invece saranno diversi gli eventi di cui il club nerazzurro sarà protagonista, insieme ai partner e alle legend, mentre ad accompagnare i tifosi verso il calcio d'inizio dell'appuntamento più atteso sarà anche Inter TV, con una programmazione straordinaria per rivivere tutto il percorso europeo dei ragazzi di Simone Inzaghi dalla fase a gironi fino alla doppia semifinale contro il Milan.