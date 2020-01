Manchester City e Barcellona i club che valgono di più in Europa

Sono Manchester City e Barcellona i club campioni in carica nei rispettivi campionati (Premier League e Liga ndr) a valere di più. È quanto afferma uno studio condotto dalla società di consulenza internazionale Kpmg che indica per entrambi i club un valore di 1,2 miliardi di 'squad market valuè. La ricerca, che mette assieme valore del brand e introiti legati a eventuali stadi di proprietà, mette sul terzo gradino del podio il Paris Saint-Germain (957 milioni) vincitore nel 2018-2019 della Ligue1, quarto il Bayern Monaco (879) seguito dalla Juventus (859), alle spalle dei bianconeri Ajax (389), Benfica (278) e Galatasaray (111 milioni).



Guardando ai bilanci delle otto società, Kpmg sottolinea come «tutti i club sono riusciti a registrare un utile al netto delle imposte: l'unica eccezione è rappresentata dalla Juventus. Le perdite dei bianconeri sono aumentate di 20,7 milioni rispetto all'anno precedente salendo a 39,9 milioni, un peggioramento conseguenza diretta di maggiori costi del personale, vale a dire gli investimenti effettuati per rafforzare la squadra, in particolare con l'arrivo di Cristiano Ronaldo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA