Manchester City-Arsenal 4-1, Haaland e De Bruyne dominano i Gunners: il sorpasso è (quasi) inevitabile

Doveva sciogliersi i capelli per trovare il gol, Erling Haaland, al 94’ di un match dominato in lungo e largo dal Manchester City: il 4-1 sull’Arsenal, nella battaglia d’Inghilterra come era stata presentata la sfida tra le due squadre in lotta per il titolo, sta persino stretto alla banda di Pep Guardiola. Il norvegese, autore dei due assist per la doppietta di De Bruyne (7’ e 54’), ha divorato cinque occasioni per segnare, quattro nel primo tempo e una a botta sicura nella ripresa. Nel recupero, Haaland si è sciolto i capelli, un atto liberatorio: si è avventato sul passaggio di Foden e ha infilato Ramsdale. Rete numero 49 della stagione del centravanti: contro i Gunners avrebbe potuto sfiorare quota 55. Il Manchester City si porta ora a – 2 dall’Arsenal, ma deve recuperare due gare: il sorpasso appare inevitabile.

Manchester City-Arsenal, il clou che può decidere la Premier League

Dominio assoluto per i campioni in carica, certificato anche dai numeri: 52% di possesso palla, 9 tiri in porta contro 2. Ma è a livello mentale e di personalità che il City ha surclassato i londinesi, mai sul palcoscenico e in gol solo all’86’ con Holding, uno dei peggiori in campo. Il gruppo di Guardiola è passato con De Bruyne, lanciato in corridoio da Haaland: splendida cavalcata del belga e botta precisa da venti metri. Dopo aver sprecato chance in serie con Haaland, il City ha raddoppiato nel recupero del primo tempo con una capocciata di Stones, ispirato dalla punizione di De Bruyne. Oliver ha annullato per fuorigioco, ma il Var ha mostrato la posizione regolare del difensore inglese ed è scattato il 2-0. Il 3-0 è maturato in apertura di ripresa, ancora con De Bruyne servito da Haaland: tocco di classe del belga, Arsenal al tappeto. Il City ha iniziato a gestire il match, padrone assoluti del copione. La rete di Holding ha evitato l’umiliazione, ma al 95’ Haaland ha calato il poker. Arsenal in crisi: tre pareggi e questo ko nelle ultime quattro gare. Il City è lanciatissimo su tre fronti: Premier, FA Cup e Champions. Il Treble non è una missione impossibile. Migliore in campo, per distacco, Kevin De Bruyne: strameritata la standing ovation del popolo dei Citizens all’uscita dal campo del belga. Match spettacolo, ennesimo spot della Premier.