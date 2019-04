Manca poco per la vittoria del campionato per il Cellole

Il Cellole è capolista del campionato di Prima Categoria con 63 punti frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. La prima della classe ha realizzato 52 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 24 reti. Nell'ultimo turno di campionato il Cellole ha vinto col punteggio finale di 2-0 in trasferta sul Carinola. Nel prossimo turno di campionato il Cellole sfiderà dinanzi ai propri tifosi contro la compagine Paolisi 2000 che si trova al penultimo posto con 26 punti.

Ultimo aggiornamento: 20:35

