Le Iene e Zaniolo, pace fatta: mazzo di rose giallorosse per mamma Francesca

Pace fatta tra l'inviato delle Iene Nicolò De Devitiis e Nicolò Zaniolo dopo le polemiche scaturite nei giorni scorsi a causa di un servizio in cui la mamma del centrocampista è stata accostata al Grande Fratello con battute a sfondo sessista che hanno fatto infuriare il giovane talento giallorosso.

Zaniolo e mamma Francesca Costa hanno ricevuto un mazzo di 22 rose giallo-rosse e un pranzo tutti insieme per mettere fine alle incomprensioni. In un storia su Instagram l’attaccante della Roma ha annunciato la "pace fatta" con un cuore rosso e pubblicando una foto assiene De Devitiis, mentre in su una maglietta mamma Francesca ha scritto: «Le tue scuse sincere sono arrivate al cuore ...grazie per le rose giallorosse bellissime».





Ultimo aggiornamento: 18:25

