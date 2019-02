La mamma di Zaniolo: «Non faccio nulla di male sul mio profilo Instagram»

La bufera non si placa. Il servizio delle Iene sulla mamma di Zaniolo e suo figlio Nicolò ha scatenato polemiche a non finire. Sui social e non solo, la rabbia dei tifosi della Roma è rimbalzata tra commenti Facebook, Instagram e Twitter. Francesca Costa è intervenuta per puntualizzare alcune cose: «Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre». Con questa replica la madre del talento giallorosso ha risposto alle cattiverie. Lei, con quasi 300 mila follower sul suo profilo Instagram (chiuso, per vederlo bisogna fare richiesta), parla del figlio: «A lui non dà fastidio niente, non è vero ciò che hanno scritto. Offuscare tutto con pettegolezzi è veramente triste».

Francesca Costa al Grande Fratello? La reazione di Nicolò Zaniolo

La mamma di Nicolò Zaniolo, dopo il servizio delle Iene andato in onda su Italia Uno, si difende: «Il mio profilo risale al 2010 quando neanche sapevi -risponde Francesca Costa a un commento- che esistesse Zaniolo. Non faccio niente di male, le posto come le ho sempre postate e questo per nessun motivo sminuisce il mio essere madre. Se questo profilo sembra quello di una persona che si vuole mettere in mostra cavalcando l'onda del figlio io non capisco più nulla. Molti giornalisti si inventano le cose, come il fatto che sono nata a Roma mentre sono di La Spezia».

