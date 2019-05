La mamma di Zaniolo difende Nicolò: «Non ha mai detto che andrebbe alla Juve. Lasciatelo sereno»

La mamma di Nicolò Zaniolo corre in aiuto del giovane centrocampista al centro delle polemiche per una presunta frase pronunciata in una discoteca a Sarzana: «Chi non ci andrebbe alla Juve?», le parole che ha suscitato un'indiganta reazione dei tifosi giallorossi. La star dei social Francesca Costa con una storia pubblicata su Instagram chiede più cautela nel diffondere delle notizie che potrebbe nuocere al giovane talento della Roma: «Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò, non capisco come certi giornalisti o pseudo tali possano inventarsi certe cose destabilizzando volontariamente la serenità di un ragazzo di 19 anni che sta dimostrando di impegnarsi nel suo lavoro, o meglio, nella sua passione, senza distrazioni ma con il massimo della professionalità… Se lo lasciaste un po’ tranquillo ve ne saremmo tutti grati».









