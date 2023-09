Ondata storica di maltempo, Atletico Madrid-Siviglia rinviata

Domenica 3 Settembre 2023, 16:09

Oggi avrebbe dovuto svolgersi un importante match tra l'Atletico Madrid e il Siviglia, soprattutto rilevante per quest'ultimo a causa del loro inizio di stagione difficile in Liga. La partita è stata però rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche a Madrid. La decisione è stata presa dopo l'emissione di un'allerta meteo di massima criticità da parte dell'AEMET e le raccomandazioni del Comune di Madrid. La Liga ha comunicato ufficialmente il rinvio della partita, dopo consultazioni con le parti interessate, tra cui il presidente della RFEF, il presidente del Consiglio Superiore de Deportes e i dirigenti di Atlético Madrid e Siviglia. La nuova data e l'orario per la partita verranno stabiliti in seguito dalla Liga. Era tutto pronto per la diretta di Atletico Madrid-Siviglia