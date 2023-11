Malore in campo per Dwamena, l'attaccante muore in ospedale: tragedia in Albania

Tragedia in Albania. Durante il match del massimo campionato nazionale tra Egnatia e Partizani, l'attaccante dei padroni di casa Raphael Dwamena si è accasciato improvvisamente a terra a causa di un malore. Il giocatore è stato soccorso dallo staff medico e, dopo un primo tentativo di rianimazione, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto per arresto cardiaco.

Arrivato in Europa nel 2014, il 28enne era entrato nel giro della Nazionale ghanese dopo aver girato diverse squadre tra Austria, Svizzera, Spagna e Danimarca, approdando poi in Albania.

Sad in Albania, in the elite of the championship/ Raphael Dwamena fell unconscious on the field during Egnatia-Partizani and then changed his life in the hospital pic.twitter.com/Pv7IExPXLY

— Klaudio Ndreca (@klaudiondreca7) November 11, 2023