Malagò: «Senza riforma dello sport sanzioni sicure dal Cio»

«Nessuno si poteva immaginare di trovarsi in questo contesto. Per ciò che riguarda il Coni, lo dico con serenità e fermezza, noi è esattamente dalla fine del 2018 che stiamo aspettando i decreti di quella che era una legge e non una riforma, qualcosa di calato che non aveva gli aspetti pratici. Sono passati ad oggi un anno e 8 mesi, ed è incredibile che siamo ancora in questa situazione. Se dovesse cadere la legge delega sulla riforma dello sport, le conseguenze con il Cio in termini di sanzioni saranno sicure e immediate. Non saremmo i primi e neanche gli ultimi: per molti paesi che non hanno applicato la carta olimpica sapete come è andata». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa al termine della Giunta Coni. «Sarebbe una sconfitta assoluta per il Paese e una perdita di credibilità clamorosa proprio dopo aver avuto fiducia con l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non stiamo bluffando, stiamo letteralmente scherzando col fuoco. E siamo arrivati», ha aggiunto Malagò.

Ultimo aggiornamento: 15:15

