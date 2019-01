Malagò: «Pene durissime se il club è complice dei violenti. Supercoppa? C'è il trionfo dell'ipocrisia»

«È un discorso che riguarda le norme che regolano questo problema. Serve un modello alla Thatcher, che aveva un problema peggiore del nostro in Inghilterra ed ha adottato i processi per direttissima, anche i Daspo che sembravano particolarmente restrittivi e invece non si sono rivelati tali». È quanto afferma il presidente del Coni in vista del tavolo al Viminale programmato questo pomeriggio per affrontare il problema della violenza negli stadi. «Se c'è una società complice di questi soggetti ci devono essere delle pene durissime. Nei limiti delle regole del gioco bisogna sburocratizzare gli iter, in Inghilterra - sottolinea Malagò ai microfoni di Radio Anch'io lo sport su Rai Radio 1 - hanno risolto il problema degli Hooligan e poi hanno costruito gli stadi».



«Sul caso della Supercoppa a Gedda c'è il trionfo dell'ipocrisia da parte di tante persone». È l'opinione del presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni di Radio Anch'io lo sport ricordando che «la migliore offerta è stata quella dell'Arabia Saudita e che il bando è stato giudicato a luglio del 2018. Il problema è sorto con la vicenda dei biglietti, la donna che prima non poteva andare allo stadio ora ci può andare in determinati settori. Poi ovviamente tutto quello che succede in Arabia non mi trova d'accordo».

