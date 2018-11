Malagò-governo, è gelo: «Così uccidete il Coni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dalla mattina alla sera, con quattro righe nella finanziaria, è stato ucciso il Coni». Il day after è quasi peggiore del giorno in cui la frattura è emersa, netta e apparentemente insanabile, sotto gli occhi di tutti. Dopo aver parlato di occupazione dello sport da parte della politica e aver denunciato una maggiore disponibilità al dialogo con il Comitato olimpico da parte del regime fascista rispetto all’esecutivo attuale, il capo dello sport italiano, Giovanni Malagò, rincara la dose per ribadire che, no, questa riforma del Coni pensata dal governo Lega-M5s proprio non gli piace. E sui toni che non tutti hanno apprezzato in queste 48 ore aggiunge: «Immaginiamo che ti ritrovi completamente stravolto e snaturato in quello che sono le funzioni demandate dalla legge dalla mattina alla sera - spiega - si fa fatica a trovare qualcuno che reagisca in maniera più educata e corretta di quanto è stato fatto». In questione non c’è solo il blitz del governo, ma anche il merito. «È vero il Comitato non sono io, ma 105 anni di storia Forse era giusto ascoltarci - prosegue il numero uno del Comitato olimpico - Non si capisce perché questa norma entra in vigore nel 2020 ma si deve fare per forza nella legge di bilancio del 2018».BOTTA E RISPOSTALe reazioni del presidente del Coni, non hanno comunque turbato il sottosegretario Giorgetti: «Quando si ricoprono determinate cariche bisogna essere responsabili. Capisco lo stato d’animo di Malagò, ma così si fa fatica a mediare e a trovare soluzioni. Spero che gli passi. Noi continueremo ad avere un approccio sereno e costruttivo», sostiene il sottosegretario. Il tema ricorrente e che alimenta le maggiori preoccupazioni è quello dell’autonomia dello sport, tema sul quale Giorgetti ha voluto ribadire che «la proposta è assolutamente rispettosa della Carta Olimpica. Non credo che interessi al presidente del Cio se dobbiamo organizzare i giochi studenteschi o come si gestisce la tesoreria di Coni Servizi, così come ritengo non debba interessare al Coni che per legge si occupa di preparazione olimpica». Eppure Malagò aveva usato una parola precisa: “occupazione”. «La politica non ha occupato lo sport - replica l’esponente leghista - Se avessimo voluto mettere le mani sullo sport avremmo fatto come in altri paesi, dando il contributo alle federazioni direttamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La politica ha rinunciato a un suo potere piuttosto che accamparlo». Le critiche, allora? «Surreali. Lo sport italiano non vive grazie al Coni o al governo ma grazie ai volontari che gestiscono le associazioni dilettantistiche. Vogliamo mettere queste persone in grado di operare. Il Coni - prosegue Giorgetti - deve fare preparazione sportiva di alto livello, quella Olimpica, e lo farà in totale autonomia».LA SEPARAZIONELa distinzione dei ruoli per il sottosegretario con delega allo sport è delineata: «Da una parte la gestione economica aziendale, che deve essere ispirata a criteri di managerialità. Dall’altro un indirizzo di politica sportiva che rimane in capo al Coni». Il tema dei fondi alle federazioni è tra i più discussi : «È questa la vera rivoluzione. Abbiamo dato allo sport quanto chiedeva da anni: l’autonomia finanziaria. Prima lo sport doveva pietire alla politica lo stanziamento dei fondi dalla legge di bilancio». Respinte al mittente anche le critiche per la mancata condivisione della riforma: «Noi applichiamo la nostra riforma pensando di migliorare le cose, il tempo dirà se abbiamo agito bene o male». Se ne riparlerà la prossima settimana, sempre che vengano confermati gli incontri fissati nei giorni scorsi.