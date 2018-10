Malagò: «Con Roma 2024 non ci sarebbe stato il problema degli stadi»

«Ieri per i 120 anni della Figc al Quirinale si parlava del tema degli stadi. Se fossimo andati a dama con la candidatura di Roma 2024 tutti sanno che oggi il problema sarebbe già stato risolto». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto al convegno 'Io e lo Sport che verrà', organizzato dalla Scuola dello Sport presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onestì di Roma. Il riferimento è al monito del presidente della Uefa, Aleksandar Ceferin, che ieri ha commentato lo stato fatiscente di molti stadi italiani in occasione dei 120 anni della Figc celebrati al Quirinale. Protagonista del convegno, Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e attuale ad di Lamborghini Italia: «Se avessimo vinto la competizione per Roma 2024, e io ne ero convinto - ha rivelato Malagò - avevo chiesto a Stefano di poter venire a fare il capo, l'amministratore delegato dell'organizzazione delle Olimpiadi. Pur sapendo che questa cosa gli avrebbe comportato una penalizzazione economica, lui mi disse: 'Io per le Olimpiadi, per questo progetto, sono pronto a venire in qualsiasi momento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA