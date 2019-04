Caso Bakayoko-Kessié, Malagò: «Le sentenze vanno accettate»

«L'errore che non dobbiamo commettere come rappresentanti delle istituzioni è quello di entrare nel merito delle sentenze perché altrimenti non si finisce mai. Certe sentenze posso non comprenderle ma vanno accettate». Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò rispondendo a chi gli chiede un commento sulla decisione del giudice sportivo di rimandare alla procura federale la facoltà di decidere su eventuali deferimenti per gli episodi seguiti a Milan-Lazio. «Un episodio da stigmatizzare, non servono altre conferme su quanto non bello abbiamo visto», ha aggiunto Malagò a margine di un evento al Foro Italico.





