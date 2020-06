Apre Vidal, chiude Messi, il Barcellona liquida (4-0) il Maiorca: la ripresa è nel vecchio stile. Più 5 dal Real

Leo Messi ispira e segna. I blaugrana si confermano leader anche dopo la ripartenza della Liga, imponendosi per 4-0 nell'Estadi de Son Moix nell'isola di Maiorca e allungando sul Real Madrid (ora a -5), che deve però ancora giocare in questa 28/a giornata. La squadra catalana non sembra aver sofferto il lockdown e già dopo soli 2' è passata in vantaggio con Arturo Vidal, servito da Jordi Alba. Il raddoppio è arrivato al 37' grazie a Braithwaite, su suggerimento di Messi. Nella ripresa lo stesso Jordi Alba, servito ancora dalla 'Pulcè, ha calato il tris. Nel finale Messi ha messo la ciliegina sulla torta, battendo Reina su passaggio di Suarez. L'allenatore Quique Setien ha rilanciato dal 12' della ripresa il centravanti uruguagio, che era fermo da tempo, ma che è apparso in buona condizione; il Barcellona ha celebrato le 300 presenze del centrocampista croato Ivan Rakitic. Nella penultima sfida odierna, il Valladolid ha vinto nel Municipal di Butarque, a Leganes, contro la squadra di casa per 2-1. Unal al 2' pt e Alcaraz al 9' st hanno portato avanti gli ospiti, inutile il gol al 39' st di Oscar su rigore per i padroni di casa.



Oggi nella Liga si giocheranno tre partite: Athletic Bilbao-Atletico Madrid alle 14, Real Madrid-Eibar alle 19,30 e Real Sociedad-Osasuna Pamplona alle 22

