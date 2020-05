Riyad Mahrez, del Manchester City, ha subito un furto in casa, nel suo attico, secondo quanto riporta il Sun. Il bottino dei ladri ammonta a circa 500mila sterline tra contanti, magliette da calcio rare, bracciali d'oro e tre orologi di lusso. Non è chiaro come i malviventi siano riusciti ad entrare nell'attico di Mahrez ma sicuramente hanno studiato bene il loro piano.

