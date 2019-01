Magnitudo, Ligori: «Il lavoro va bene»

Il direttore sportivo dell'Amatoriale della Magnitudo, Gaetano Ligori, fa un punto della situazione sull'andamento delle varie squadre parlando di svariati temi, dalle squadre che partecipano ai tornei di Serie A e B e di Calcio a 8 fino al calcio amatoriale per adulti: «ll lavoro sta andando benino, non dico bene perché si può fare sempre meglio, visto che puntiamo al massimo in tutti i campi. Parlando della Serie A, è il primo anno che ci affacciamo a questo campionato, abbiamo avuto inizialmente delle difficoltà perché il livello è alto, però adesso ci stiamo rimettendo in carreggiata e, anche grazie all’ultima vittoria, è ritornato entusiasmo, dobbiamo continuare così; per quanto riguarda la Serie B è stato più semplice, anche perché ci sono ragazzi che stanno con noi da tanto tempo e conoscono bene la categoria». Poi il direttore parla della formazione che milita nel Torneo Amatoriale: «Stiamo andando bene, la squadra si trova nelle prime posizioni e si diverte, però non dobbiamo adagiarci sugli allori perché abbiamo le potenzialità per fare ancora meglio». Per quanto riguarda il calcio per adulti: «Abbiamo iniziato questa attività con allenamenti serali coordinati da uno staff tecnico qualificato e piano piano ci stiamo organizzando per affrontare tornei; una possibilità di crescita e di miglioramento a qualsiasi età». Infine Ligori si sofferma su quelli che sono gli obiettivi stagionali della società: «L’obiettivo primario è divertirsi perché stiamo parlando sempre di un settore Amatoriale. Poi, ovviamente anche nell’Amatoriale c’è lo sportivo ed in questo senso l’obiettivo è migliorarsi e cercare di fare il meglio possibile in tutte le categorie». Per concludere, il ds ci tiene a fare i complimenti a tutti i tecnici delle tre squadre che mettono sempre il massimo impegno e stanno svolgendo un grande lavoro.

Ultimo aggiornamento: 18:27

