Magnitudo, Ercolani nuovo dg

Una notizia che è diventata ufficiale: Daniele Ercolani a partire dalla prossima stagione sarà il nuovo direttore generale della Magnitudo. Una società giovane nata nel 2015, ma che in questi anni ha dimostrato di lavorare bene e con convinzione sia nel Settore Amatoriale che in quello Agonistico, in cui si è cimentata da questa stagione. Queste le dichiarazioni del neo-direttore, entusiasta del prestigioso ruolo che andrà a ricoprire: «Noi siamo una società giovane, che sta crescendo. Io sono molto contento di rivestire questo nuovo ruolo così importante, non me l’aspettavo e l’ho accettato con grande orgoglio e piacere. Sarà una sfida nuova perché il Direttore Generale è una figura importante che tocca un po’ tutti gli aspetti che riguardano la società, non solo l’ambito sportivo. Io ero approdato qui come preparatore dei portieri in questa stagione e quest’anno lavorando insieme con il Presidente Simone Rossi ci siamo trovati molto bene, è nata una bella alchimia ed è arrivata questa proposta che devo essere sincero è stata inaspettata. Ringrazio ancora il Presidente che mi ha dimostrato grande fiducia e sono felicissimo di lavorare insieme a lui per la crescita della società». Ercolani poi, espone quelli che sono gli obiettivi per il futuro e la strada che la società vuole intraprendere per raggiungerli, seguendo sempre i princìpi che la contraddistinguono: «Quest’anno è stato il primo in Agonistica per la società e sicuramente sarà di esperienza per il futuro. Non vogliamo fare passi più lunghi del dovuto che possano poi diventare deleteri. Il nostro obiettivo è quello di crescere bene in tutti i settori e passo dopo passo, mantenendo sempre il nostro modus operandi ed il nostro spirito. Ovvero dare la stessa importanza a tutti, dall’Agonistica all’Amatoriale. Infatti nonostante l’ingresso in Agonistica, l’Amatoriale resta uno dei nostri fiori all’occhiello e vogliamo continuare a valorizzarlo anche in futuro».

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA