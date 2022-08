Mariupol, Kharkiv, Chernihiv: sulle maglie dello Shakhtar i nomi delle città ucraine bombardate dalla Russia

Nell'amichevole disputata allo Stadio Olimpico tra As Roma e Shakhtar qualche spettatore attento avrà notato un particolare curioso sulle maglie degli ospiti. Perché non c'erano i nomi dei giocatori, ma quelli delle città bombardate dalla Russia nella guerra che si sta combattendo in Ucraina. Mariupol, Kharkiv, Bucha. E ancora: Hostomel, Irpin, Kherson.

L'incasso per l'Ucraina

Roma-Shakhtar, un sold-out anche per la solidarietà. Tante le iniziative per il popolo ucraino questa sera all'Olimpico, nell'amichevole d'esordio casalinga della Roma. Dal logo dell'UNHCR, stampato sulle maglie indossate dai giocatori del club giallorosso, a quattro di queste che poi saranno firmate dagli uomini di José Mourinho e messe all'asta con tutti i proventi destinati a sostenere gli sforzi di soccorso umanitario da parte dell'Agenzia Onu per i Rifugiati. E non finisce qui, perché l'intero ricavato della vendita dei biglietti della partita sarà donato allo Shakhtar Donetsk, e in particolare al sostegno dello 'Shelter Center Arena Lviv'. Progetto che ha visto lo stadio di calcio della città di Leopoli convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso: il ricavato dell'amichevole servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all'infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno.