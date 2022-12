Roma, un pensiero per la famiglia di Francesco Valdiserri. I Friedkin: «Abbiamo il cuore spezzato»

La Roma dedica una maglia a Francesco Valdiserri, scomparso la notte dello scorso 19 ottobre investito da una automobile sulla Cristoforo Colombo. Francesco era un grande tifoso della Roma, studente-musicista, i suoi genitori stanno combattendo quotidianamente per la sicurezza nelle strade. La Roma ha scelto di stare vicino alla famiglia, Luca e Paola, il papà e la mamma di Francesco, entrambi giornalisti del Corriere della Sera e a Daria, la sorella, con le parole (“Abbiamo avuto il cuore spezzato...”) e con i fatti. Dan e Ryan Friedkin hanno dedicato loro una "numero 10" giallorossa con sopra il nome Francesco, ispirato a Totti e con le firme della squadra, compresa quella di José Mourinho, "“La mia famiglia ha avuto il cuore spezzato. Ho sentito che Francesco era un ragazzo meraviglioso e pieno di passioni. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo. Il club comunque starà vi starà sempre vicino. Accettate questa maglia. Sappiamo che era un tifoso leale e farà di certo il tifo dall’alto per noi. Speriamo di renderlo sempre orgoglioso”, le parole di Ryan.

Grazie dal profondo del cuore alla #ASRoma per l’affetto che continua a dimostrare per Francesco. Era un tifoso leale, come ha scritto il vicepresidente Ryan Friedkin. E un daydreamer che credeva che la Roma potesse battere 3-0 il Barca al contrario del suo scettico papà #ciaoFra pic.twitter.com/LXhtJu8pUG — Luca Valdiserri (@Barney1404) December 22, 2022

Luca, il papà, ha pubblicato la foto della t-shirt su twitter, ringraziando i Friedkin. "Grazie dal profondo del cuore alla #ASRoma per l’affetto che continua a dimostrare per Francesco. Era un tifoso leale, come ha scritto il vicepresidente Ryan Friedkin. E un daydreamer che credeva che la Roma potesse battere 3-0 il Barca al contrario del suo scettico papà".