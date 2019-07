Madagascar e Algeria qualificate per i quarti di finale di Coppa d'Africa

Madagascar e Algeria si sono qualificate per i quarti di finale di Coppa d'Africa. La nazionale malgascia ci è arrivata dopo aver superato il Congo ai calci di rigore. Ad Alessandria d'Egitto, la nazionale degli 'scorpionì ha la repubblica democratica del Congo ai rigori, dopo che i 120' erano terminati 2-2. Nei quarti il Madagascar affronterà la vincente tra Ghana-Tunisia, in campo domani sera. Partita senza storia invece nell'altro ottavo di finale disputato al Cairo, con l'Algeria che piega per 3-0 la Guinea: di Belaili, Mahrez e Ounas i gol promozione. Nel prossimo turno le Volpi del deserto incontreranno la vincente di Mali-Costa d'Avorio, che si giocherà domani. Gli altri due accoppiamenti dei quarti sono Senegal-Benin e Nigeria-Sudafrica





