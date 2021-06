Macedonia-Olanda, diretta ore 18. Probabili formazioni: Depay-Malen per de Boer, ancora titolare Pandev

Terza giornata del Gruppo C ad Euro 2020, in cui si sfideranno Macedonia del Nord e Olanda alle ore 18:00, in contemporanea con l'altra partita del girone tra Ucraina e Austria. Un match sostanzialmente inutile ai fini della classifica, in quanto gli Orange ci arrivano già da matematicamente primi nel girone a prescindere dal risultato dell'altro match, mentre al contrario i balcanici sono già sicuri dell'ultimo posto, avendo perso entrambi gli scontri diretti delle prime due giornate. L'incontro si disputerà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, verrà diretto dal fischietto russo István Kovács e sarà visibile solo sul canale satelliare Sky Sport 253, con streming su Sky Go.

Le probabili formazioni

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Bardhi, Alioski; Pandev, Elmas

A disp.: Jankov, Siskovski, Bejtuali, Ristevski, Churlinov, Avramovski, Trickovski, Hasani, Kostadinov, Radeski, M. Ristovski, Trajkovski. All. Igor Angelovski

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Blind, de Vrij, de Ligt; van Aanholt, Wijnaldum, F. de Jong, Gravenbech, Dumfries; Malen, Depay

A disp.: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Timber, Wijndal, Klaassen, de Roon, Koopmeiners, Berghuis, L. de Jong, Weghorst. All. Frank de Boer