Sarà una delle neopromosse dalla Prima categoria e da oggi ha un nuovo condottiero. La Nuova Maccarese, società nata tre anni fa che l’anno scorso ha giocato al Paglialunga di Fregene (dove dovrebbe rimanere anche nella nuova stagione, magari con un cambio di denominazione…), ha scelto Marco Ceccarelli per guidare la squadra nel primo campionato di Promozione.L’ex allenatore del Fiumicino arriva nel club tirrenico dopo l’esaltante stagione scorsa che ha visto la sua squadra competere per i vertici della classifica del girone C e poi partecipare ai play off di categoria. L’annuncio dell’accordo è stato ufficializzato in mattinata sulla pagina Facebook della Nuova Maccarese che nei giorni scorsi si era separata (un po’ a sorpresa) da Antonio Fascione, il tecnico che l’ha condotta nella cavalcata della stagione da poco terminata, conclusa con la vittoria del girone D del campionato di Prima categoria davanti alla W3 Roma Team.