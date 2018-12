La Lupa c'è. E lo dimostra nel posticipo del girone C della Promozione, mandando ko il Fiumicino, fino a prima di questa gara capolista del raggruppamento. I giallorossi di Pace hanno vinto in rimonta, con le reti di Muzzi (su calcio di rigore) al 26 del secondo tempo e di Ianni, nove minuti dopo. Vittoria che la Lupa Roma ha ottenuto in 10 uomini per l'espulsione di Kalaj a metà della ripresa. La rete del Fiumicino l'ha segnata il solito Forcina. © RIPRODUZIONE RISERVATA