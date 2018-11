© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lupa Roma fa un altro “passettino” in classifica pareggiando 1-1 contro il Latina, contestato dai suoi tifosi sia alla fine del primo tempo che a fine gara. A Rocca Priora la gara si apre coi due tecnici a stringere simbolicamente la mano alla terna arbitrale, un gesto di solidarietà dopo i gravi fatti di San Basilio. Nel primo tempo i ritmi sono bassi com’era probabilmente nelle idee di mister Marco Amelia e il Latina non riesce a rendersi quasi mai pericoloso dalle parti di Maltempi. Al primo affondo, invece, la Lupa Roma va avanti: al 32’ perfetto cross di Fè dalla sinistra e colpo di testa vincente del giovanissimo Tocci (2001), al suo secondo sigillo stagionale. Nella ripresa il tecnico del Latina Parlato fa quattro cambi in quindici minuti e rivoluziona l’assetto tattico, ma la Lupa Roma tiene bene e rischia poco. Il gol del pari arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo con la difesa di casa poco reattiva e Ranellucci che di testa realizza l’1-1. Nel finale i nerazzurri, caricati dal gol, provano a fare qualcosa di più, ma il risultato non cambia.