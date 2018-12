© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro punti nella ultime due partite. La Lupa Roma targata Marco Amelia si portata fiori dalla zona retrocessone del girone G di serie D, agganciato l'area dei play-off e vede da vicino la zona salvezza. Il successo esterno sull'Anzio ( 1-0 gol di Logello) è stato un toccasana per la classifica: «E' chiaro che uscire dal campo con le pacche sulle spalle e i complimenti di tutti - ha fatto notare Amelia , ma senza punti, non ci è mai bastato e mai ci basterà. Abbiamo sempre saputo che l’unico modo per fare punti e vincere le partite era continuare a lavorare».Per l'ex portiere della nazionale e dell'Udinese il percorso è ancora pieno di insidie. «Che la strada verso la salvezza fosse in salita lo sapevamo fin dal primo giorno di ritiro - ha sottolineato - questa consapevolezza ci ha permesso di non prendere mai sbandate, di stare sempre in partita e non farci prendere dallo sconforto quando si è perso immeritatamente. E' una squadra giovane, è vero, ma abbiamo grande forza di volontà e determinazione, in campo andiamo sempre per vincere, mai per fare le barricate e strappare il punticino. La voglia di vincere, cattiveria agonistica ed equilibrio sono i nostri punti fermi: da questi ripartiamo, ben sapendo che ci sarà da soffrire. Ma non ci spaventiamo». Domenica è in programma uno scontro contro l'Anagni in casa che potrà già dire molto sul cammino verso la quota salvezza.