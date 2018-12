© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il successo di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Lariano ha ridato fiato a una Lupa Frascati che nelle ultime settimane aveva fatto fatica ed era incappata in tre sconfitte consecutive. Ora la squadra di mister Federico Pace prova a sfidare la capoclasse Fiumicino e lo può fare con alcuni volti nuovi portati a Frascati dal direttore sportivo Gianni Santorelli: si tratta del portiere Galassi, dell’esterno Giampietro e del centrocampista offensivo Schiavon.«Tre ragazzi che possono farci sicuramente comodo – dice proprio Santorelli – Credo che possano essere tutti già a disposizione per domani anche perché abbiamo qualche assente come Ferri, De Angelis, Pentrella e in particolare Pompili che in mezzo al campo è una presenza molto importante». Il direttore sportivo spende parole importanti per il Fiumicino. «Se sono primi vuol dire che si tratta di una squadra forte e sicuramente per noi sarà una partita complicata, ma credo che sia “da tripla” perché ora la Lupa Frascati sta bene e gli attaccanti sono in palla: Ianni è sempre pronto a combattere e Muzzi ha fatto un gol spettacolare domenica scorsa».Il club tuscolano non può commettere altri passi se vuole recitare un ruolo da protagonista. «Saranno decisive le prossime partite: la società, con i nuovi innesti, ha dimostrato che le intenzioni sono quelle di guardare avanti, poi è chiaro che il campo darà i suoi responsi». Una spinta potrebbe arrivare anche dall’ormai imminente “ritorno a casa”. «Quella col Fiumicino dovrebbe essere l’ultima partita da giocare a Morena di pomeriggio. Speriamo di poter tornare nel “nuovo” Otto Settembre, che ha un manto davvero spettacolare, per la sfida del 23 dicembre col Palocco».