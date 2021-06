Lupa Frascati, la stagione chiusa al secondo posto del girone B

Una Lupa Frascati determinata e concreta espugna il campo del Campus Eur per 1-3 grazie ad una partenza lanciatissima e chiude al secondo posto nel girone B di Eccellenza, fallendo di un solo punto l’accesso ai play-off per la D.

I giallorossi di mister Pace anzi sono stati per mezz’ora aggrappati al sogno di chiudere al comando dopo le Pompili, al 17’ del primo tempo, aveva realizzato il gol del vantaggio: appena 4 minuti e Ramon Muzzi chiudeva i conti costringendo tutti ad incollarsi alle radioline in attesa di buone nuove da Pomezia dove la capolista Unipomezia ha da par suo penato non poco per riuscire ad avere la meglio dell’Indomita in un derby teso e non banale.

Dopo la rete del Campus che aveva riaperto la gara per pochissimi minuti, a chiudere i conti pensava Nicholas Muzzi, lesto a mettere in porta per il definitivo 1-3.

La Lupa chiude dunque la sua stagione, in questo inedito girone di Eccellenza ad appena 11 squadre con gare di sola andata, con un solo punto di ritardo rispetto all’Unipomezia: per i ragazzi di Federico Pace 8 vittorie e 2 sconfitte, ma anche il bel successo proprio nello scontro diretto.

Un sogno coltivato a lungo che adesso la società giallorossa potrà comunque riprogrammare per la prossima stagione.