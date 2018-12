Un portiere e un esterno basso. La Lupa Frascati rinforza la difesa per provare l'assalto alla zona play-off del girone C della Promozione. Il club giallorosso, guidato dal tecnico Pace (ex calciatore prof) e che si avvale della collaborazione di Giuseppe Giannini per l'attività di Scuola Calcio, con il rifacimento dell'8 Settembre (pronto a breve) sogna il ritorno in Eccellenza.



Per farlo, nella sessione invernale dei trasferimenti, il club ha già piazzato un paio di colpi: il primo è il portiere di grande esperienza Gabriele Galassi, un classe '94 con trascorsi tra i prof e in serie D, che ha disputato gli ultimi mesi come tesserato dell'Atletico Morena. Come esterno di difesa, arriva invece Alessandro Giampietro, che aveva iniziato la stagione alla Vigor Perconti, ma che le ultime due stagioni le ha giocato con la maglia del Città di Ciampino. © RIPRODUZIONE RISERVATA