Concluso l'iter per le iscrizioni al prossimo campionato di Promozione, la Lupa Frascati sta defindendo la squadra che dovrà affrontare il campionato con qualche ambizione in più rispetto alla stagione da poco conclusa. Il dg Gianni Santorelli e il tecnico Fioranelli stanno stringendo accordi con alcuni calciatori di spessore, che andranno a integrare una rosa che vede già la conferma di Pompili, De Vecchis, Vasari e Cortese, tra gli altri. Sono pertanto in arrivo due calciatori dall'Audace: si tratta di Flavio Benvenuti classe 1997, e Matteo Fortunato, anche lui classe 97, che ha giocato a Genazzano l'ultima stagione ma nel suo palmares c'è tanta Aprilia. Dall'Eretum Monterotondo, invece, dovrebbe arrivare Giulio Rufini, che ai Castelli già ci ha giocato ai tempi dell'altrs Lupa, per poi spostarsi in diversi squadre del Lazio, tra le quali c'è anche il Pomezia.