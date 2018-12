Doppio colpo in entrata per la Lupa Frascati, che dà così corpo alle sue ambizioni di... Eccellenza. Domenica, il tecnico. Pace, dovrebbe avere a disposizione un altro difensore (oltre all’altro nuovo arrivato, Giampietro) e un centrocampista. Si tratta di due pezzi da novanta per la Promozione, e rispondono ai nomi di Daniele Schiavon, centrocampista di classe ‘95 e Luca Di Gioacchino, difensore classe ‘95.



Sia Schiavon che Di Gioacchino, che si aggiungono al portiere Galassi e al difensore Giampietro, hanno parecchi anni di Eccellenza alle spalle. Il primo ha giocato con Crecas, Civitavecchia, Trastevere, Maccarese, Pomezia, Colleferro, Cavese, tra le altre squadre. Di Ioacchino, invece, è un difensore di scuola Roma, che ha vestito le anche le maglia di Frosinone, Campobasso, Palestrina, Ladispoli, Grotte Celoni e Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA