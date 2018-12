Ultimo aggiornamento: 18:00

Si muove ancora il mercato della Lupa Frascati, che dopo l'impresa di domenica pomeriggio, pensa in grande per un futuro...d'Eccellenza. La squadra giallorossa, che con una grande rimonta ha mandato ko il Fiumicino (dopo essere stata sotto 1-0 e con un uomo in meno) per la felicità del presidente Nicolanti, che ha deciso di portare in alto la squadra che è stata un'icona del calcio castellano, e non solo.Dopo gli arrivi di Giampietro, Galassi e Schiavon (in campo domenica scorsa), sta per arrivare, in via Conti di Tuscolo il difensore Andrea Cortese, che andrà a complletare il reparto difensivo, che non potrà contare su Luca Di Gioacchino, che dopo aver detto sì al dg Santorelli, ha virato a 180 gradi, preferendo restare in Eccellenza, sia pure in una squadra in difficoltà com'è il Ronciglione United, dove era già approdato il suo ex compagno di squadra, il portiere Peri. Cortese, che lascia il Giardinetti, ha vestito in carriera le maglie di Almas, Torrenova e Ciampino.Dall'8 Settembre vanno invece via in cinque: Gavini, Parroni, Pentrella, Cesaretti e De Nigris, mentre Vetriani ha manifestato l'intenzione di smettere con il calcio.