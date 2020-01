© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cuore e batticuore all'8 settembre di Frascati, dove i pochi spettatori presenti non si ono certo annoiata nel vedere un Lupa Frascati- Atletico Torrenova pieno di gol, emozioni, errori, prodezze e delusioni. Una gara che alla fine ha premiato i padroni di casa, che nel recupero sono riusciti a mettere a segno a rete del 5-4 con una bella punizione di De Vecchis (sulla quale il portiere romano Aniello ha qualcosa da farsi perdonare) che ha dato tre punti pesantissimi alla squadra di mister Pace, che resta in scia dalla capolista Monte S.Giovanni Campano, vittoriosa in mattina sul campo dell'Atletico Morena.La Lupa Frascati ha giocato un primo tempo magistrale, nel quale ha trovato due volte il gol con il giovane Sebastiani, e sfiorandone almeno altrettanti con lo stesso Sebastiani e Nicholas Muzzi. Nella ripresa, l'Atletico Torrenova ha provato a rialzare la testa, senza mai perde la fiducia nella rimonta. Anche quando la Lupa ha trovato il 3-0 con Pompili (splendida azione in percussione dell'esterno) i romani hanno insistito nella loro azione, trovando la rete dell'1-3 con Forcina, alla quale ha subito replicato Micholas Muzzi, che ha depositato la palla in rete dopo vaer scartato anche il portiere in una delle tante azioni in velocità dei giallorossi di casa.E' poi stato l'esterno del Torrenova Alessandro Pedrocchi, a tenere ancora aperta la gara con una magistrale punizione dal limtie che si è insaccata sotto il sette della porta di Mennini. Un rigore trasformato da Barile ha poi accorciato ulteriolmente il divario della Luoa, che nell'ultimo minuto del tempo regolamentare subisce il pareggio, in un'azione confusa dentro l'area della Lupa. Ma quando la gara sembrava doversi chiudere sul 4-4, ci ha pensato De Vecchis, nel recupero, a rimettere le cose sul binario giusto per la Lupa, segnando su punizione il gol del definitivo 5-4.