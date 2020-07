Lupa Frascati, arriva anche Hrustic a rinforzare l'organico

La Lupa Frascati continua a rinforzarsi. Dopo i "botti" di inizio campagna trasferimenti, arriva anche il centrocampista Hrustic, che ha giocato l'ultima stagione con il Villalba, ma che ha esperienze anche nella Valle del Tevere e numerose altre squadre laziali.



La società del presidente Gentile ha anche raggiunto un accordo per vestire la prima squadra (e le giovanili) con il materiale di Robe di Kappa con un nuovo stile di maglia. Erano alcune stagioni che la

Lupa non cambiava look. Sul fronte societario, gli spogliatoi del Mamilio hanno già avuto un importante restyling è presto subiranno la stessa sorte anche gli spogliatoi dell'8 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA