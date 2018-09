Neanche l'Anzio, affidato da qualche giorno a Tomasso Volpi (che torna nel calcio laziale dopo alcune stagioni travagliate vissute lontano dal Lazio) riesce ad opporsi alla corazzata Avellino, che pure nel turno infrasettimanale fa bottino pieno. Per l'Anzio, la soddisfazione di aver realizzato un gol, sia pure sul 3-0 per i campani, con Ludovisi. Celebra il primo successo stagione (tra coppa e campionato) il Trastvere, che nel match più difficile tra quelli finora disputati, trova l'orgoglio per invertire la rotta negativa d'inizio campionato (un ko e un pareggio in serie D e l'eliminazione in coppa Italia) contro l'Aprilia, che a questo punto deve interrogarsi sul suo presente (e futuro).

La società di Pezone, infatti, era indicata come una delle favorite per il successo finale, anche se la presenza dell'Avellino ha fatto abbassare di molto le quotazioni di tutte le pretendenti. I biancazzurri, già sconfitti domenica scors in casa dall'Artena (oggi ko sul campo dell'Ostia Mare), hanno perso allo Stadium di Trastevere. Di contro, la squadra di Perrotti ha ritrovato il sorriso che, al di là delle frasi di circostanza si era un po' spento in casa amaranto, grazie ai gol di Lucchese nel primo tempo e al raddoppio di Lorusso nella ripresa.

Prima vittoria stagionale anche per la Lupa Roma di Marco Amelia, che a Rocca Priora si prende una sorta di rivincita sul Monterosi, disputando una gara completamente diversa da quella di coppa (che poi portò entrambe le squadre alla sconfitta a tavolino per le posizioni irregolari di due calciatori, uno per parte) e ottenendo i primi trep unti di questo campionato. Vittoria firmata da Ansini nel recupero del primo tempo e che l'ex nazionale azzurro spera possa dare una svolta all'avvio difficile della Lupa Roma.

Finisce in parità la sfida tra due big come Albalonga e Atletico, con il solito Tornatore a atogliere le castagne dal fuoco a mister Scudieri ad una manciata di minuti dalla conclusione del match, che i castellani avevano incanalato sul binaro della vittoria con le rete di Fatati in apertura di match. Prosegue, invece, il momento di difficoltà dell'Anagni, che perde in casa (2-0) il derby con il Cassino (decisiva una doppietta di Prisco), così come registra un'altra sconfitta interna il Ladispoli che, dopo quella con l'Avellino, va ko (subendo ancora tre reti che rende vana la doppietta di Cardella) con i sardi del Lanusei. In serata, il quadro della terza giornata si completa con il match in notturna tra Latina e Flaminia (20,30).



