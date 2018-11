© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pazzesco pareggio per 3-3 nell’anticipo di serie D tra Lupa Roma e Albalonga, deciso anche per l’impegno degli azzurri in Coppa Italia mercoledì prossimo a Sorrento. In un Montefiore dal terreno praticamente perfetto a dispetto della tanta pioggia caduta, accade di tutto soprattutto nel primo tempo. Lupa Roma avanti di due reti con uno splendido tiro dal limite di un Ansini molto ispirato e con la solita capocciata vincente di un Tocci (classe 2001) sempre più incisivo. L’Albalonga reagisce subito e ci mette 12’ per ribaltare il risultato grazie a un colpo di testa di Panini sugli sviluppi di un corner (errore in uscita di Maltempi), una testata di Massella (splendido cross di Capogna) e un gol delizioso di Corsetti (tiro a giro sul secondo palo). Nella ripresa Maltempi salva su Pippi sempre da un corner e poi è Pompili a realizzare dal limite il gol del definitivo 3-3. Negli ultimi 9’ si gioca con i dirigenti a fare da guardalinee (stile Prima categoria) visto l’infortunio di un assistente ufficiale del direttore di gara.