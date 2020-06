Lulic, ora è ufficiale: tornerà nella prossima stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era nell’aria, ora è Inzaghi a spegnere l’ultima speranza di rivedere Lulic prima della fine di questa Serie A: «Il capitano ha deciso di stare vicino alla squadra dopo un terribile infortunio, che quasi sicuramente ce lo restituirà solo per la prossima annata». Quasi impossibile riabbracciarlo in campo prima. Senad è tornato lo scorso 4 giugno dalla Svizzera, ma non aveva ancora nemmeno toccato la palla. E adesso la riabilitazione continua con un’altra speranza. Rivederlo sul terreno almeno a settembre e scongiurare un terribile retroscena: Lulic aveva confidato a qualche compagno di voler addirittura chiudere anzitempo la carriera. Lui che a febbraio aveva firmato, dopo un lungo tira e molla, il rinnovo di un anno poco prima di fermarsi per la spaventosa infezione alla caviglia. La vicenda resta ancora piuttosto delicata: il capitano si trascinava dietro da novembre il problema. Dopo ogni partita si recava per fare cure specifiche in Paideia . Ha giocato con le infiltrazioni ogni gara, sin quando a inizio febbraio non si è ritrovato con una zampogna. E’ sorta un’infezione alla caviglia, per questo si è resa necessaria una pulizia lo scorso 12 febbraio in artroscopia. L’ ha effettuata il dottor Monachino con un lavaggio con l’antibiotico, che però non ha restituito Lulic nemmeno dopo la pandemia.EMERGENZADurante il lockdown, Lulic si è curato in Svizzera, ma sembra ancora lontana l’uscita dal tunnel definitiva. Lulic però adesso sta vivendo questa situazione con ottimismo e spera ancora di giocarsi l’ultimo anno di contratto e carriera. Con la Lazio in Champions vuole chiudere la sua vita calcistica. Mancherà tuttavia tantissimo Senad proprio ora. Anche perché, ironia del destino, è sempre più precaria quella fascia sinistra. Anche Marusic (affaticamento al flessore) oggi ha alzato definitivamente bandiera bianca. Resta solo Jony per una maglia e Lazzari, a destra, per l’altra. Patric giocherà dal primo minuto in difesa. Per le sostituzioni sugli esterni con l’Atalanta nel secondo tempo bisognerà davvero fare una preghiera. Verrà persino forzato il rientro di Lukaku (ai box da mesi) per l’emergenza.