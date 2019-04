Lazio, Lulic: «Testa alla Spal». La squadra si allena a Milano: da valutare Radu e Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dobbiamo fare risultato anche con la Spal, poi lotteremo fino alla fine per un posto in Champions League». Guarda avanti Senad Lulic. Il capitano della Lazio è soddisfatto per il successo contro l’Inter, ma è proiettato alla sfida con i ferraresi. «I risultati positivi danno fiducia, ti riescono cose che prima non riuscivano - ammette il bosniaco -, dobbiamo continuare così, poi vedremo dove si arriverà perché siamo in tanti a lottare per questi posti». Insomma, «adesso è presto per i calcoli ma siamo sulla buona strada». L’1-0 rifilato alla squadra di Spalletti rilancia le ambizioni in classifica verso l’Europa che conta: «La qualità ce l'abbiamo, dovevamo solo tirarla fuori - dichiara Lulic -. Abbiamo sofferto con l’Inter, ma queste partite è bello anche vincerle così. Era molto importante non subire gol». L’imperativo è rimanere concentrati: «I conti si fanno alla fine, adesso dobbiamo lavorare e guardare partita dopo partita».VERSO LA SPALIntanto, la squadra continua ad allenarsi a Milano. Dopo il match con i nerazzurri la Lazio non è tornata a Roma, ma raggiungerà Ferrara domani per la partita con la Spal, in programma mercoledì, proprio dal capoluogo meneghino. I protagonisti della vittoria di San Siro hanno svolto degli allunghi in mattinata nel centro sportivo Vismara, mentre Jordao, Durmisi, Marusic, Badelj, Cataldi, Wallace, Parolo, Berisha e Patric si sono dedicati alla tecnica. Da valutare le condizioni di Radu, alle prese con una distorsione alla caviglia, e Correa, uscito dal Meazza per un problema alla schiena.