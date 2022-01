Lazio, Jordan Lukaku in prestito al Vicenza: piazzato il terzo esubero

Dopo i dubbi dei giorni scorsi alla fine Jordan Lukaku si è deciso. L’esterno belga lascia la Lazio e scende in Serie B al Vicenza, ultimo in classifica con una gara in meno. Inizialmente sembrava che il classe ’94 dovesse rescindere il contratto che lo lega al club capitolino fino a giugno 2022 per passare ai biancorossi. Invece Lukaku si trasferisce alla società veneta a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Si tratta della terza cessione in prestito in questa finestra di mercato dopo Escalante all’Alaves e Rossi al Monopoli.

Lazio, il comunicato ufficiale del Vicenza

«La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Lukaku. Terzino sinistro belga, classe ’94, nella scorsa stagione con la maglia del Royal Antwerp ha registrato 29 presenze tra campionato, Europa League e coppa, collezionando 5 assist. In precedenza per lui quattro stagioni consecutive alla Lazio nelle quali è sceso in campo in 85 occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, siglando una rete e fornendo 8 assist. Con la maglia della Lazio ha inoltre vinto la Coppa Italia nel 2018/2019 e la Supercoppa nella stagione 2017/2018. Ha militato inoltre nel KV Oostende e nell’Anderlecht collezionando 95 presenze, siglando 4 reti e fornendo 10 assist. Vanta 8 presenze e 3 assist nella Nazionale maggiore del Belgio e la partecipazione al Campionato Europeo del 2016. Benvenuto Jordan!».