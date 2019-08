Lukaku, ufficiale il suo acquisto: «L'Inter non è per tutti, ecco perchè sono qui»

«L'Inter non è per tutti, ecco perché sono qui». Sono le prime parole di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter, in un video pubblicato dal club su Twitter. Ô quindi ufficiale il passaggio in nerazzurro dell'attaccante ex Manchester United. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, ora Lukaku è diretto ad Appiano Gentile dove incontrerà la squadra e il tecnico Antonio Conte, insieme all'ad Marotta e al ds Ausilio.



Lukaku si è così presentato ai tifosi nel video pubblicato dalla società su Twitter, ricordando lo slogan «Not for everyone» che rimanda alla campagna di brand del club nerazzurro. Il centravanti belga arriva dal Manchester United per 65 milioni più bonus intorno ai 13 milioni di euro, oltre al 5% dell'eventuale futura rivendita che verrà incassato dagli inglesi. Lukaku ha firmato un contratto per cinque anni a circa 9 milioni di euro netti a stagione (bonus compresi). Intanto non si ferma l'entusiasmo dei tifosi interisti, che dopo la ressa di ieri notte a Malpensa hanno continuato a seguire il belga nel corso della giornata, tra visite mediche e firma in sede. Un bagno di folla che ha accolto Lukaku anche all'uscita dagli uffici della società, da dove il giocatore è poi partito verso Appiano.

