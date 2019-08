Inter, è subito Lukaku: quattro gol alla Virtus Bergamo

I primi gol sono serviti. L'Inter torna in campo dopo il successo ai rigori contro il Valencia e Romelu Lukaku è subito protagonista. Il neo attaccante dell'Inter ha infatti segnato quattro gol nel test amichevole ad Appiano Gentile contro la Virtus Bergamo (squadra di Serie D), vinto 8-0 dai nerazzurri con le reti anche di Matias Vecino (doppietta) e del giovane Sebastiano Esposito (doppietta). In campo i giocatori meno utilizzati nel match di ieri sera a Valencia, insieme ad alcuni rimasti a Milano (tra i quali Lazaro, out per infortunio da metà luglio) e ad altri Primavera.





