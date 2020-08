Inter, Lukaku: «Non siamo morti, ci rialzeremo»

Ancora non si sa se Conte resterà sulla panchina nerazzurra, ma Lukaku già guarda al futuro. E, con un post su Instagram, si rivolge ai tifosi del club di Zhang: « Quest'anno siamo cresciuti molto come squadra ed è un onore rappresentare un club che ho amato sin da quando ero bambino. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto inc..., ma reagirò. Una cosa sicura è che l'Inter non è morta e quest'esperienza ci renderà migliori come squadra». Romelu rompe così il silenzio, dopo il ko contro il Siviglia nella finale di Europa League. «C'è unione e stiamo andando nella giusta direzione. Ai tifosi voglio dire grazie per essere così di aiuto ogni partita o in trasferta, vi voglio bene. Ho apprezzato i messaggi ricevuti. Torneremo, sempre forza Inter», ha concluso il centravanti belga.

