Brighton-Roma, problemi per Lukaku: assente all'allenamento. Si scalda Azmoun, ok Dybala

All’allenamento della vigilia di Brighton-Roma manca Romelu Lukaku che ha svolto lavoro differenziato come ieri. L’attaccante, probabilmente, non verrà nemmeno convocato per la trasferta inglese in cui i giallorossi partono da un attivo di 4-0. Al suo posto dovrebbe partire Azmoun, sta bene, invece, Dybala che si è allenato dopo la sostituzione richiesta con la Fiorentina per un problema all’adduttore. Non è detti che sia in campo dal 1’, si giocherà una possibilità Baldanzi mentre a sinistra è atteso uno tra El Shaarawy e Zalewski. Assenti Smalling, Renato Sanches, Kristensen (infortunato e non in lista Uefa) e Abraham. De Rossi partirà con la difesa a quattro, esterni Celik-Spinazzola, centrali Mancini-Ndicka (l’ivoriano non parteciperà alla conferenza stampa di questa sera come inizialmente stabilito per rispettare il Ramadan, Al suo posto Bove). A centrocampo dovrebbe riposare Paredes, giocheranno Cristante in mediana, Bove e Pellegrini mezzali.

Brighton-Roma, le probabili formazioni

Brighton (4-2-3-1): 1 Verbruggen; 2 Lamptey, 5 Dunk, 29 van Hecke, 3 Igor; 11 Gilmour, 13 Gross; 40 Buonanotte, 10 Enciso, 24 Adingra, 18 Welbeck

A disp.: 23 Steele, 38 McGill, 4 Webster, 14 Lallana, 15 Moder, 20 Baleba, 28 Ferguson, 30 Estupinian, 31 Ansu Fati, 34 Veltman, 44 Peupion, 47 Baker-Boatley

All.: De Zerbi

Roma (4-3-3): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka, 37 Spinazzola; 52 Bove, 4 Cristante, 7 Pellegrini; 35 Baldanzi, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

A disp.: 63 Boer, 1 Rui Patricio, 2 Karsdorp, 6 Smalling, 69 Angelino, 16 Paredes, 14 Llorente 2 Aouar, 35 Baldanzi, 59 Zalewski

All.: De Rossi

Arbitro: Felix Zwayer (GER) Assistenti: Lupp-Achmüller Quarto uomo: Schlager Var: Dankert AVAR: Stegema